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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,04%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 18.919,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,04%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,04%, dopo aver iniziato a 18.919,8 Euro.
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