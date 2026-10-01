Milano
9:59
50.726
-1,26%
Nasdaq
30-set
30.409
0,00%
Dow Jones
30-set
50.906
-0,86%
Londra
9:59
10.419
-1,77%
Francoforte
9:59
24.880
-1,27%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 10.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,75%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,75%)
Ibex 35 passa di mano in avvio a 19.279,7 Euro
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,75%, dopo aver iniziato a 19.279,7 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,01%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,34%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,3%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,42%)
Argomenti trattati
Borsa
(1220)
·
Madrid
(85)
Titoli e Indici
Ibex 35
-1,70%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,1%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,11%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,31%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,37%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,28%)
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto