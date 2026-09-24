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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,34%)

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.936,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,34%)
Debole l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,34%, dopo aver iniziato a 3.936,52 punti.
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