Borse asiatiche in calo con mercato bond sommerso da emissioni legate all'AI

TSMC e Samsung diffondo risultati

(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse asiatiche, dopo i calo di Wall Street nella notte e con il petrolio ancora in rialzo. A pesare sul sentiment dell'azionario sono anche le tensioni sui mercati obbligazionari, aggravate dalle notizie secondo cui alcune importanti aziende tecnologiche starebbero cercando di raccogliere miliardi di dollari tramite l'emissione di debito, in diretta competizione per i limitati finanziamenti disponibili.



Il Wall Street Journal ha confermato le indiscrezioni di altri media secondo cui SpaceX, Broadcom e Oracle starebbero cercando di raccogliere fondi per acquistare chip per l'intelligenza artificiale. Broadcom punta a un finanziamento di 50 miliardi di dollari, mentre SpaceX prevede di emettere 30 miliardi di dollari di debito investment grade e di ottenere 10 miliardi di dollari in prestiti per acquistare chip da Nvidia , azionista di maggioranza di SpaceX. Inoltre, Bloomberg ha scritto che Tencent starebbe valutando un'emissione obbligazionaria offshore fino a 5 miliardi di dollari.



Tra le notizie societarie uscite questa mattina, TSMC ha comunicato un ricavo record nel terzo trimestre pari a 1.490 miliardi di dollari taiwanesi, superando le previsioni di mercato; Samsung Electronics ha previsto che il proprio utile trimestrale supererà i 100.000 miliardi di won, stimando un aumento di quasi nove volte degli utili del terzo trimestre grazie al boom della domanda di chip per l'intelligenza artificiale.



Segno meno per il listino di Tokyo , in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell'1,01%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 2,10%. Variazioni negative per Hong Kong (-1,09%); come pure, in forte calo Seul (-1,86%). Poco sotto la parità Mumbai (-0,63%); sulla stessa tendenza, in ribasso Sydney (-0,9%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,04%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 3,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.

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