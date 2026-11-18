Borse asiatiche incerte dopo i risultati di Nvidia: riflettori sull’IPO di Anthropic

Positivo il Nikkei 225

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche hanno cancellato i rialzi iniziali nella seduta odierna, nonostante le previsioni di vendita di Nvidia superiori alle attese. La fiducia degli investitori resta fragile a causa delle incertezze sulla futura leadership del gruppo e sui possibili effetti sulla catena di approvvigionamento regionale.



Chiude in rialzo la Borsa di Tokyo , che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,46%, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,37%.



Le altre piazze asiatiche

Debole il mercato di Hong Kong (-2,09%); balza in alto Seul (+1,9%).



Poco sotto la parità Mumbai (-0,52%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento Sydney (-2,54%).





Valute e obbligazioni

Contenuto ribasso per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una flessione dello 0,21%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,17%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,61%.

Condividi

```