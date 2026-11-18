Borse asiatiche incerte dopo i risultati di Nvidia: riflettori sull’IPO di Anthropic
Positivo il Nikkei 225
(Teleborsa) - Le Borse asiatiche hanno cancellato i rialzi iniziali nella seduta odierna, nonostante le previsioni di vendita di Nvidia superiori alle attese. La fiducia degli investitori resta fragile a causa delle incertezze sulla futura leadership del gruppo e sui possibili effetti sulla catena di approvvigionamento regionale.
Chiude in rialzo la Borsa di Tokyo, che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,46%, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,37%.
Le altre piazze asiatiche
Debole il mercato di Hong Kong (-2,09%); balza in alto Seul (+1,9%).
Poco sotto la parità Mumbai (-0,52%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento Sydney (-2,54%).
Valute e obbligazioni
Contenuto ribasso per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una flessione dello 0,21%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto -0,17%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,61%.
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