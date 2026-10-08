Generalfinance rafforza il programma di cambiali finanziarie con l’ingresso di Banca Akros

(Teleborsa) - Generalfinance comunica l'ingresso di Banca Akros (Gruppo Banco BPM ) quale nuovo dealer del proprio programma di emissione di cambiali finanziarie (Euro Commercial Paper Programme).



L'operazione, spiega una nota, si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento e diversificazione delle fonti di raccolta della Società e amplia il panel di intermediari coinvolti nel programma, che comprende già Equita SIM S.p.A. e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di arranger e dealer.



ll programma, costituito nel 2021 e rinnovato il 3 luglio 2024, prevede emissioni fino a un ammontare massimo di Euro 100 milioni. Le cambiali finanziarie, in forma dematerializzata in Monte Titoli, sono ammesse alle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO, Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana.



Il programma è, inoltre, conforme agli standard STEP (Short-Term European Paper), di cui ha ottenuto la relativa certificazione (STEP Label).

Condividi

```