Generalfinance, Banca Akros abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a 27 euro per azione (dai precedenti 31 euro) il target price su Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 52%.



Gli analisti scrivono che Generalfinance ha registrato nel terzo trimestre del 2026 risultati superiori alle attese, principalmente grazie a rettifiche su crediti inferiori alle previsioni. La società ha confermato la guidance sull'utile netto rettificato per l'intero esercizio 2026, fissandola in un intervallo compreso tra 29 e 31 milioni di euro, e ha delineato prospettive positive per i volumi commerciali sia per il 2026 che per il 2027. È previsto che il management fornisca ulteriori dettagli sulle prospettive di redditività a medio termine nel febbraio 2027, in occasione dell'aggiornamento del piano industriale.



Banca Akros ha rivisto al ribasso, in media di circa il 10%, le stime sull'utile netto per il periodo 2027-2028. Le nuove proiezioni riflettono un approccio più prudente all'andamento dei giorni di incasso dei crediti - pari a 75 giorni nel terzo trimestre 2026, rispetto agli 81 giorni del terzo trimestre 2025 - con un impatto principalmente sulle commissioni, oltre a considerare il potenziale effetto fiscale derivante dalla Legge di Bilancio attualmente in discussione.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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