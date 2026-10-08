Lindbergh, Integrae rivede a Hold ma alza TP a 15,50 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM
ha declassato il titolo Lindbergh
- società che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare - a Hold
da Buy ma ha al contempo alzato il target price a 15,50 euro
dal precedente 11,0 euro.
Alla luce dei risultati semestrali
e delle indicazioni del management per la seconda parte dell'anno - secondo cui le BU Network
Management e Waste/Circular Economy registreranno una crescita in linea con quella del primo semestre, mentre l’HVAC dovrebbe beneficiare della stagionalità favorevole, con una maggiore concentrazione dei ricavi nell’ultimo trimestre - gli analisti stimano per il FY26 un valore della produzione pari a 42,90 milioni di euro e un EBITDA di 7,90 milioni, corrispondente a una marginalità del
18,4%.
Per gli anni successivi, il broker si aspetta che il valore della produzione possa aumentare fino a 46,80 milioni nel 2028 (CAGR 25A-28E: 12,5%), con EBITDA di 9,05 milioni (Ebitda margin del 19,3%), in crescita rispetto a 6,22 milioni del 2025 (EBITDA margin del 18,9%). A livello patrimoniale, sempre per il 2028, Integrae prevede una NFP cash positive di 2,24 milioni.