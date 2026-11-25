Lindbergh, SMIT acquisisce il 100% di S.A.I.T. Frigo e rafforza la presenza in Brianza

(Teleborsa) - Lindbergh , Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)

ed Economia Circolare, ha sottoscritto, attraverso la controllata SMIT Srl, un accordo preliminare per l’acquisizione del 100% della società S.A.I.T. Frigo Srl, realtà operante nella provincia di Monza e della Brianza.



Attiva dal 1992, S.A.I.T. FRIGO opera prevalentemente nel settore dell’impiantistica civile e industriale, offrendo servizi completi di installazione, riparazione e manutenzione per impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrosanitari e di distribuzione gas.



Coerentemente con gli obiettivi di consolidamento del gruppo nei segmenti di mercato e nei territori in cui opera per mezzo delle sue controllate, l’operazione mira ad integrare una struttura composta attualmente da 10 dipendenti, impegnati tra interventi di manutenzione tecnica e funzioni di back office.



Al 31 dicembre 2025, S.A.I.T. Frigo Srl ha registrato ricavi per € 1,25 milioni, EBITDA adjusted di € 120 migliaia e PFN pari a € 354 migliaia (cash positive).



Dettagli dell’operazione

L’operazione, il cui closing è previsto entro il 31/01/2027, ha un valore pari a euro 525 mila (oltre PFN calcolata alla chiusura del mese precedente il closing), che verrà corrisposto: 50.000,00 € in data di ieri 24 novembre 2026; 175.000,00 € al Closing. 300.000,00 € + PFN definitiva, che saranno dilazionati in 3 rate annuali posticipate (scadenze: 31/12/2027, 31/12/2028 e 31/12/2029).



La società segnala che l’operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

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