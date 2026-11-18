HSBC lima il target di Terna e alza quello di Snam. Confermati i giudizi
(Teleborsa) - Revisione dei prezzi obiettivo da parte di HSBC su due società italiane delle reti energetiche, con giudizi invariati.
Su Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, la banca d'affari britannica conferma la raccomandazione "Buy" ma riduce il prezzo obiettivo da 11 a 10,70 euro.
Su Snam, l'operatore delle infrastrutture del gas, HSBC mantiene la raccomandazione "Hold" e alza il target price da 6,40 a 6,50 euro.
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