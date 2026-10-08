Moulin (Bank of France): rialzo tassi interessa tutti i paesi indipendentemente da posizione di bilancio

(Teleborsa) - "Osserviamo una forte correlazione tra il prezzo del petrolio, i tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti e i tassi di interesse in Europa". Lo ha detto Emmanuel Moulin, governatore della Banca di Francia e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, ad un evento a Istanbul, secondo quanto riporta Bloomberg.



"Questo rialzo dei tassi interessa tutti i Paesi, indipendentemente dalla loro posizione di bilancio; ne risentono infatti sia i Paesi con una situazione fiscale molto solida, sia quelli con una posizione più debole", ha aggiunto.



"Ciò che vediamo è che questo shock geopolitico si sta trasmettendo anche sul piano finanziario, e credo che questo sia un aspetto importante da tenere presente - ha sottolineato Moulin - Le condizioni finanziarie hanno risentito dell'aumento dei tassi di interesse".



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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