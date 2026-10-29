Lagarde avverte i Paesi ad alto debito: tassi più alti probabilmente per un certo periodo

Le parole in conferenza stampa

(Teleborsa) - "I tassi a lungo termine - e guardiamo all'intera curva, ma diciamo la parte lunga della curva - in tutto il mondo, non specificamente per la Francia, non specificamente per l'Europa nel suo complesso, ma in tutto il mondo, sono aumentati in modo significativo". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della BCE, nella conferenza stampa che ha seguito la riunione odierna del Consiglio direttivo, in cui sono stati lasciati invariati i tassi di interesse.



"E questo è dovuto a molteplici fattori: è dovuto all'inflazione attesa, è dovuto al percorso atteso dei tassi di interesse - ha spiegato - E riteniamo che anche l'emissione di debito da parte di alcuni hyperscaler, senza ancora un vero effetto di spiazzamento, ma aumentando il volume di obbligazioni a lungo termine emesse, giochi un ruolo. Ma ciò ha interessato l'intero mercato".



Lagarde ha anche osservato, sottolineando che questo vale per tutti i Paesi, che "Paesi con un debito elevato devono tenere conto, nella pianificazione della politica di bilancio, del fatto che i tassi di interesse sono più alti e probabilmente resteranno più alti per un certo periodo di tempo. In Europa, applicare questo principio significa che le misure di politica economica devono essere adottate nell'ambito di un piano che viene sempre presentato a Bruxelles e che deve rispettare il quadro di bilancio europeo. Quindi, ovviamente, osserveremo tutto questo, e alcuni Stati membri affrontano sfide particolari. Direi che il discorso si restringe e si riduce ai Paesi che hanno un livello di debito elevato in generale".



"Ma aggiungerei anche che, qualora gli sviluppi di mercato minacciassero l'ordinata trasmissione della nostra politica monetaria, anche attraverso movimenti di mercato ingiustificati e disordinati, abbiamo strumenti a disposizione per rispondere - ha aggiunto - E i criteri e le condizioni alla base della loro applicazione sono ben noti".



Rispondendo a un'altra domanda sul tema, ha detto: "I rendimenti a lungo termine sono aumentati ovunque, più in alcuni Paesi, meno in altri, e poi si comincia a guardare agli spread, e noi guardiamo a tutto. Ma questo è stato, per così dire, un elemento di bilanciamento rispetto all'aumento dei prezzi dell'energia. Quindi, i prezzi dell'energia sono aumentati, l'inflazione è aumentata, e il costo del finanziamento a lungo termine ha ridimensionato la portata di tale aumento. Sono queste le circostanze a cui presteremo grande attenzione nelle prossime settimane, con un'attenzione particolare all'inflazione di fondo, per prendere la nostra decisione a dicembre".

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