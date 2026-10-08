Milano 13:53
49.429 -1,09%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:53
10.436 -0,21%
Francoforte 13:53
24.862 -0,97%

Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies
Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.
Condividi
```