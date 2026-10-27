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Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.
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