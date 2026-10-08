Parigi: si concentrano le vendite su Michelin
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei pneumatici, che passa di mano con un calo del 2,06%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 32,68 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,23. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 33,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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