Parigi: performance negativa per Michelin

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei pneumatici , che passa di mano con un calo dell'1,96%.



Lo scenario su base settimanale di Michelin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 32,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32,37. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```