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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto immobiliare italiano
Profondo rosso per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.243,41 punti, in netto calo del 2,28%.
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