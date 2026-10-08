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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto immobiliare italiano
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08 ottobre 2026 - 17.00
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