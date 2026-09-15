Milano 14:31
51.646 +0,03%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:31
10.665 -0,30%
Francoforte 14:31
25.419 -0,08%

Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano scende verso 9.404,04 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano scende verso 9.404,04 punti
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.467,99 punti, ritracciando dell'1,93%.
Condividi
```