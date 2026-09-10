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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.858,94 punti.
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