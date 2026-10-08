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Piazza Affari: vendite diffuse sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: vendite diffuse sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 87.218,62 punti, in forte calo del 5,56%.
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