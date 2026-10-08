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Piazza Affari: vendite diffuse sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
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08 ottobre 2026 - 10.00
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Si abbattono le vendite sul
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, che continua la giornata a 87.218,62 punti, in forte calo del 5,56%.
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