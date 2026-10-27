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Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Vendite diffuse sul comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 125.274,69 punti.
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