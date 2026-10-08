UniCredit finanzia Tortoise con 39,8 milioni per la riqualificazione di Palazzo Rimbotti a Firenze

(Teleborsa) - UniCredit ha concesso un finanziamento ipotecario di 39,8 milioni di euro a Tortoise, società di investimento immobiliare collegata a investitori internazionali attivi nel real estate di pregio e nell'ospitalità di lusso. L'operazione riguarda la riqualificazione di Palazzo Rimbotti, storico immobile in Piazza degli Antinori, all'inizio di Via de' Tornabuoni, a Firenze, oggi a destinazione mista commerciale e residenziale.



Il progetto prevede il mantenimento del retail al piano terra e la realizzazione ai piani superiori di 17 branded residences, associate a un primario marchio internazionale dell'ospitalità di lusso, con servizi dedicati tra cui area wellness e spa, fitness, lounge e spazi comuni.



"Siamo onorati di aver ricevuto l'opportunità di restaurare e trasformare Palazzo Rimbotti in una struttura storica iconica, che sarà gestita da un operatore internazionale pluripremiato", ha dichiarato Leland Kwee di HL Kwee Capital, in rappresentanza degli investitori di Tortoise. Per Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit, "la riqualificazione di Palazzo Rimbotti consentirà di restituire nuova vita e funzionalità a un'importante testimonianza del tessuto architettonico fiorentino, preservandone identità, caratteristiche storiche e valore culturale".

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