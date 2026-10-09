Milano 10:32
49.784 +0,99%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:32
10.523 +0,78%
Francoforte 10:32
25.045 +0,96%

A Francoforte corre Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre Nemetschek
Ottima performance per il fornitore di software per architettura e costruzioni, che scambia in rialzo del 4,67%.
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