Milano 10:36
49.818 +1,06%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata dell'8 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico di IBEX 35 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18.757,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19.272,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18.585,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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