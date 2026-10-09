Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata dell'8 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di IBEX 35 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18.757,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19.272,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18.585,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)