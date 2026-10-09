Auto, Acea accoglie intesa Ue-Cina: "Passo positivo per allentare le tensioni commerciali"

(Teleborsa) - L'Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto, ha accolto con favore l'intesa interinale annunciata da Commissione europea e Cina sugli squilibri commerciali, definendola "un passo positivo" per allentare le tensioni tra le due parti, pur precisando di attendere di analizzare i dettagli dell'accordo.



L'associazione ricorda che l'improvviso aumento delle importazioni dalla Cina di ibride plug-in (Phev) e ibride (Hev) sta avendo un "effetto destabilizzante" sul mercato europeo. Nel primo semestre 2026 la quota di mercato dei marchi cinesi in Europa ha raggiunto il 14% per le ibride (dal 2% del 2024) e il 25% per le plug-in (dal 2% del 2024).



"Una forte e improvvisa destabilizzazione del mercato in Europa, insieme a guerre di prezzo che rispecchiano l'attuale situazione del mercato cinese, sarebbe molto dirompente per l'intera economia europea", ha dichiarato la direttrice generale Sigrid de Vries. "L'annuncio odierno può aiutare a facilitare la transizione verso una nuova era della presenza cinese sul mercato europeo in modo ordinato, ed è nell'interesse a lungo termine di tutte le parti."



L'Acea avverte che dovranno essere affrontate a tempo debito altre questioni importanti, tra cui l'impatto delle importazioni su segmenti come autobus e camion.

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