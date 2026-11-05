Milano
13:08
51.202
+0,34%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
13:08
10.905
+0,70%
Francoforte
13:08
26.611
+0,66%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 13.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: performance negativa per Auto Trader Group
Londra: performance negativa per Auto Trader Group
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per la
piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che presenta una flessione del 3,50% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group
Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
London: negative performance for Auto Trader Group
London: Strong Performance from Auto Trader Group
Argomenti trattati
Auto
(2449)
Titoli e Indici
Autotrader
-3,26%
Altre notizie
Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group
Londra: risultato positivo per Auto Trader Group
London: Auto Trader Group down
Londra: calo per Auto Trader Group
Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto