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Londra: performance negativa per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Auto Trader Group
Ribasso composto e controllato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che presenta una flessione del 3,50% sui valori precedenti.
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