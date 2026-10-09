Destination Italia, ricavi +2,6% e margine di contribuzione +14,6% al 30 settembre

Per Destination Consulting Firm fatturato oltre 1 milione nei 9 mesi

(Teleborsa) - Sulla base di alcuni principali KPI consolidati, non sottoposti a revisione contabile, relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2026, Destination Italia ha registrato ricavi delle vendite a 53,4 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 30 settembre 2025 pari a 52,1 milioni.



Il margine di contribuzione raggiunge 6,2 milioni, in aumento del 14,6%, con un’incidenza sui ricavi delle vendite che sale all’11,6% dal 10,4%.



Andamenti dei mercati e dei canali

Nel canale B2B - spiega la società - la performance è stata sostenuta in particolare dalla clientela proveniente dal mercato europeo, che ha registrato una crescita delle vendite del 16,8% (da 15,0 a 17,5 milioni) e del margine del 14,6%. Prosegue la crescita del mercato nordamericano, con vendite in aumento dell’8,8% (da 10,0 a 10,9 milioni), che resta il primo mercato del Gruppo per marginalità, con un margine di 1,7 milioni (+5,2%).



Molto positivo anche l’andamento del brand luxury SONO Travel Club, dedicato alla clientela di fascia alta, con vendite in crescita del 34,5% (da 6,6 a 8,9 milioni) e margine in aumento del 31,0%. Tali risultati hanno consentito di compensare in larga parte il rallentamento dell’area Asia-Pacifico e Medio Oriente, ancora penalizzata dalle tensioni geopolitiche che hanno limitato la disponibilità di scali aerei.



Nel canale B2C, i risultati al 30 settembre 2026 hanno evidenziato un’inversione di tendenza rispetto al primo semestre, con un progressivo miglioramento sia delle vendite sia del margine.



Positivo l’andamento della controllata Welcomely, attiva nel property management extra-alberghiero, con un margine in crescita del 28,2%.



Destination Consulting Firm, la business unit che integra consulenza strategica, conoscenza dei mercati turistici internazionali e tecnologia, ha generato Ricavi al 30 settembre 2026 superiori a 1,0 milioni, rispetto a circa 0,6 milioni al 30 giugno 2026 e a 0,1 milioni al 30 settembre 2025. Le attività hanno riguardato la progettazione e il supporto operativo di DMO (Destination Management Organization), lo sviluppo di verticali turistici ad elevato potenziale e la valorizzazione di territori e prodotti turistici per conto di

primari operatori, enti e destinazioni.





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