WIIT, migliora la marginalità nel terzo trimestre

(Teleborsa) - WIIT , società di riferimento nel panorama europeo per il Private Cloud Computing, ha registrato nei nove mesi 2026 Ricavi Adjusted pari a Euro 122,0 milioni, in flessione del 2,9% vs 9M 2025. I Ricavi ARR di Gruppo reported sono pari a Euro 102,9 milioni, +0,6% vs 9M 2025, pari al 91,6% del totale ricavi, con una crescita del 6,5% in Italia.



L'EBITDA Adjusted si attesta a Euro 51,7 milioni, +1,5% vs 9M 2025, con il relativo margine al 42,4% (+190bps vs 40,5%), grazie in particolare alla redditività in Italia, salita al 56,0%, al miglioramento della Svizzera al 19,9% (14,9% nei 9M 2025), alla razionalizzazione dei ricavi e alle sinergie di costo derivanti dall’integrazione delle società acquisite. L'EBIT Adjusted è pari a Euro 28,1 milioni, +6,3% vs 9M 2025, con il relativo margine al 23,0% (+200bps vs 21,0%).



Nel terzo trimestre 2026, il fatturato ammonta a 40,2 milioni, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente; l'EBITDA Adjusted cifra in 17,4 milioni, +7,9% vs Q3 2025, con margine al 43,4% (40,0% nel Q3 2025), e l'EBIT Adjusted è pari a 9,7 milioni, +22,0% vs Q3 2025, con margine al 24,1% (19,6% nel Q3 2025).



Nei nove mesi l'Utile Netto Adjusted è pari a 11,1 milioni vs Euro 14,1 milioni nei 9M 2025. Sul risultato pesano maggiori oneri finanziari netti per Euro 5,2 milioni, legati al nuovo Bond da Euro 215 milioni emesso a ottobre 2025 e all’adeguamento mark to market degli investimenti finanziari per Euro 1,2 milioni.



Al 30 settembre 2026, la Posizione Finanziaria Netta Adjusted è negativa (indebitamento) per 186,2 milioni, in espansione da -156,2 milioni al 31 dicembre 2025). I CAPEX totali nei primi nove mesi ammontano a 19,0 milioni, in calo del 24,8% su base annua.

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