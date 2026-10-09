Ecofin, Dombrovskis: Stati membri più adatti a tassare gli extraprofitti dell'energia

Nasce però un gruppo di lavoro Ue. Ad inizio 2027 pacchetto competitività banche.

(Teleborsa) - Sulla tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche, la Commissione europea non prevede per ora una proposta legislativa Ue. Lo ha spiegato il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Dal punto di vista della Commissione, riteniamo che gli Stati membri siano nella posizione migliore per adottare misure sulla tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche", ha detto, rispondendo a una domanda sull'eventualità di una proposta europea e sui relativi tempi.



I ministri hanno comunque discusso il tema e hanno deciso di muoversi in un'altra direzione. "Abbiamo anche concordato di istituire un gruppo di lavoro per affrontare la questione, condividere le migliori pratiche e, in un certo senso, aiutare e assistere gli Stati membri in questo lavoro", ha spiegato il commissario.



Pacchetto sulla competitività delle banche



Dombrovskis ha poi annunciato che il pacchetto sulla competitività delle banche sarà presentato nel primo trimestre del prossimo anno: "Coprirà gli aspetti legati al completamento dell'Unione bancaria, all'integrazione bancaria e alla semplificazione". La struttura esatta è ancora da definire. In generale, ha aggiunto, sulle banche "bisogna rimuovere le complicazioni e le duplicazioni normative non necessarie" e "dare priorità all'innovazione".



Piani di bilancio



Per quel che riguarda le valutazioni sui piani di bilancio dei Paesi Ue – che i Paesi devono notificare entro il 15 ottobre –, il commissario dell'Economia ha fatto sapere che saranno presentate dalla Commissione "nel pacchetto di autunno del semestre europeo", a novembre; nel frattempo "continuiamo a monitorare" gli sviluppi.

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