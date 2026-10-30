Walmart investe in Base Power, azienda texana nel settore dell'energia domestica

(Teleborsa) - Walmart ha investito in Base Power, società energetica con sede in Texas, nell'ambito di un accordo strategico.



L'accordo prevede inoltre che le soluzioni per l'energia domestica di Base siano rese disponibili ai clienti di Walmart e ai soci di Sam’s Club, ampliando l'accesso a opzioni energetiche accessibili, vantaggiose sia per le famiglie che per la rete elettrica. I sistemi di batterie domestiche di Base sono progettati per ridurre i costi energetici quando la rete è attiva e per fornire energia di riserva in caso di interruzione.



Base Power si occupa dell'installazione, della proprietà e della manutenzione dei propri sistemi di batterie domestiche. I clienti sostengono un costo di installazione iniziale, che rappresenta solo una frazione della spesa richiesta per le tradizionali soluzioni di riserva energetica per l'intera abitazione.



Il Texas rappresenta il mercato più grande e consolidato per Base, che qui conta oltre 35.000 membri. Più di 20.000 di questi nuclei familiari dispongono di una batteria Base presso la propria abitazione, mentre gli altri membri si riforniscono di energia elettrica tramite Base. Walmart sta lanciando queste offerte inizialmente in Texas, con l'obiettivo di estenderle in futuro ad altre località e mercati.

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