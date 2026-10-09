ICOP, ridotta la condizione soglia OPS al 55%
(Teleborsa) - Il CdA di ICOP, con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa su Trevi, ha deliberato di modificare la condizione soglia, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell’avveramento della stessa.
La condizione sulla soglia - spiega una nota - si considererà avverata in caso di raggiungimento di una soglia di adesioni all'offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'offerta medesima tale da consentire all'offerente di venire a detenere una partecipazione che attribuisca almeno il 55% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti dell'emittente.
Si ricorda che l'offerta di ICOP offre un rapporto di scambio pari a 0,165 azioni per ogni azione Trevi che, sulla base del prezzo della stessa ICOP alla data di riferimento del 26 giugno 2026, implica una valorizzazione di 5,165 euro per azione Trevi.
```