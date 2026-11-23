OPA Trevi, Webuild sale al 90,568% dopo risultati provvisori

L’offerta di Webuild prevale sull’OPS promossa da ICOP

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria promossa da Webuild sulle azioni ordinarie Trevi -Finanziaria Industriale, a euro 5,165 per azione, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta 28.358.826 azioni Trevi, corrispondenti al 43,244% del capitale dell’Emittente e al 66,101% delle 42.902.452 Azioni Oggetto dell’Offerta, per un corrispettivo complessivo di 146,5 milioni di euro.



Pertanto, tenuto conto anche delle azioni Trevi già possedute dall’Offerente e di quelle acquistate al di fuori dell’Offerta, ove i risultati provvisori fossero confermati, Webuild verrà a possedere una partecipazione complessiva di 59.393.095 azioni Trevi, corrispondenti al 90,568% del capitale dell’Emittente. Qualora i risultati provvisori fossero confermati, l’Offerta risulterà prevalente rispetto all’offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da ICOP . I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti il 26 novembre 2026. Il pagamento del Corrispettivo in favore degli Aderenti avverrà il 27 novembre 2026.



Ove i risultati provvisori fossero confermati risulterebbero verificati i presupposti di legge per l’esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, con i quali Webuild darebbe corso alla Procedura Congiunta sulle Azioni Residue, concordata con CONSOB e Borsa Italiana. La Procedura Congiunta sarà eseguita successivamente alla Data di Pagamento, a seguito della quale Borsa

Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan.



L'OPS di ICOP



Sulla base dei risultati provvisori dell'OPS promossa da ICOP sulla totalità delle azioni Trevi , alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all’Offerta complessive 89.195 Azioni, rappresentative dello 0,136013% del capitale sociale dell’Emittente

e pari allo 0,136013% delle Azioni Oggetto dell’Offerta. ICOP non ha effettuato alcun acquisto di azioni Trevi al di fuori dell’Offerta stessa.



Non essendosi avverata la Condizione Soglia, l’Offerta non si perfezionerà, in linea con la già comunicata volontà dell’Offerente di

non rinunciare alle condizioni sospensive e, in particolare, alla Condizione Soglia.

In ragione di ciò, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il 23 novembre 2026.







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