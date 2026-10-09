Madrid: andamento rialzista per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cellnex Telecom rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Cellnex Telecom evidenzia un declino dei corsi verso area 22,92 Euro con prima area di resistenza vista a 23,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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