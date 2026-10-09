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Madrid: performance negativa per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Repsol
Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta con una perdita dell'1,96%.
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