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Madrid: risultato positivo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Repsol
Bene la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con un rialzo dell'1,82%.
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