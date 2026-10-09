Madrid: performance negativa per Repsol
(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che sta segnando un calo dell'1,96%.
L'andamento dell'utility spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,82 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```