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Madrid: scambi in positivo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Solaria
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una variazione percentuale del 2,60%.
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