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Madrid: movimento negativo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Solaria
Seduta in ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che mostra un decremento del 2,48%.
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