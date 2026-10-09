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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto telecomunicazioni in Italia
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09 ottobre 2026 - 17.00
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, che continua la giornata in aumento dell'1,45% rispetto alla chiusura precedente.
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