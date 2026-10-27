Milano 14:04
49.320 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:04
10.666 -0,94%
Francoforte 14:04
25.481 +0,27%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Perde terreno il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 82.265,45 punti, ritracciando dell'1,46%.
Condividi
```