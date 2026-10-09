Porsche vendite in calo del 16% nei primi nove mesi 2026

(Teleborsa) - Porsche
ha consegnato 178.532 vetture nel mondo nei primi nove mesi del 2026, in calo del 16%
rispetto allo stesso periodo del 2025.
In Cina
le consegne sono scese del 33% a 21.493 unità, mentre il Nord America
, primo mercato regionale di Porsche, ha registrato un calo del 13% a 56.088 vetture. In Europa
, esclusa la Germania, le vendite sono diminuite dell'11% a 44.949 unità, mentre sul mercato tedesco
la flessione è stata del 7% a 20.954. Gli altri mercati e quelli emergenti hanno registrato un calo del 19% a 35.048 vetture.
Per quanto riguarda i modelli, Cayenne
si conferma il più venduto con 59.586 consegne (-2%), di cui 7.002 nella nuova versione elettrica, commercializzata dall'estate. Seguono Macan
con 51.025 unità (-21%), di cui 23.029 elettriche e 27.996 termiche, la cui produzione à terminata durante l'estate, e la 911
con 42.217 vetture (+12%). Più marcata la contrazione delle altre gamme: Panamera
ha registrato 13.714 consegne (-35%), Taycan
8.699 (-31%) e le sportive 718 Boxster
e Cayman
3.291 (-79%), dopo la cessazione della produzione nell'ottobre 2025.
Il costruttore tedesco, controllato dal gruppo Volkswagen, conferma la strategia che privilegia il valore rispetto ai volumi
, mantenendo un equilibrio tra domanda e offerta in un contesto di mercato difficile.
Matthias Becker, responsabile vendite e marketing, ha ribadito che la nuova strategia "Sportwagenschmiede 35"
, presentata al Capital Markets Day, punta su sportive ad alto valore, versioni speciali e ampliamento dell'offerta di personalizzazione, confermando l'obiettivo di privilegiare la redditività rispetto alla crescita dei volumi.