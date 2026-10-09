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Porsche vendite in calo del 16% nei primi nove mesi 2026

Pesa in particolare il mercato cinese (-33%)

Finanza, Trasporti
Porsche vendite in calo del 16% nei primi nove mesi 2026
(Teleborsa) - Porsche ha consegnato 178.532 vetture nel mondo nei primi nove mesi del 2026, in calo del 16% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In Cina le consegne sono scese del 33% a 21.493 unità, mentre il Nord America, primo mercato regionale di Porsche, ha registrato un calo del 13% a 56.088 vetture. In Europa, esclusa la Germania, le vendite sono diminuite dell'11% a 44.949 unità, mentre sul mercato tedesco la flessione è stata del 7% a 20.954. Gli altri mercati e quelli emergenti hanno registrato un calo del 19% a 35.048 vetture.

Per quanto riguarda i modelli, Cayenne si conferma il più venduto con 59.586 consegne (-2%), di cui 7.002 nella nuova versione elettrica, commercializzata dall'estate. Seguono Macan con 51.025 unità (-21%), di cui 23.029 elettriche e 27.996 termiche, la cui produzione à terminata durante l'estate, e la 911 con 42.217 vetture (+12%). Più marcata la contrazione delle altre gamme: Panamera ha registrato 13.714 consegne (-35%), Taycan 8.699 (-31%) e le sportive 718 Boxster e Cayman 3.291 (-79%), dopo la cessazione della produzione nell'ottobre 2025.

Il costruttore tedesco, controllato dal gruppo Volkswagen, conferma la strategia che privilegia il valore rispetto ai volumi, mantenendo un equilibrio tra domanda e offerta in un contesto di mercato difficile.

Matthias Becker, responsabile vendite e marketing, ha ribadito che la nuova strategia "Sportwagenschmiede 35", presentata al Capital Markets Day, punta su sportive ad alto valore, versioni speciali e ampliamento dell'offerta di personalizzazione, confermando l'obiettivo di privilegiare la redditività rispetto alla crescita dei volumi.


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