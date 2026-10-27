Porsche, scende il fatturato nei nove mesi ma le stime sono confermate

In calo anche le consegne, il margine operativo sale al 6,9%

(Teleborsa) - Porsche ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un fatturato calato del 5,9% annuo a 25,28 miliardi di euro, dinamica meno marcata rispetto a quello delle consegne, diminuite del 16,0% a 178.532 unità.



Il margine operativo sulle vendite è salito al 6,9% rispetto al precedente 0,2%. Questo forte incremento - spiega una nota - è attribuibile anche ai costi del riallineamento strategico sostenuti nello stesso periodo dell'anno precedente, pari a 2,7 miliardi di euro. Nei primi nove mesi del 2026, tali costi si sono attestati, a titolo di confronto, a circa 500 milioni di euro. L'EBITDA margin del settore Automotive è stato del 17,3% rispetto all'11,9% dell'anno precedente.



Le previsioni

Nonostante il difficile contesto economico e le incertezze geopolitiche, Porsche conferma le proprie previsioni 2026. Tenendo conto dell'afflusso di cassa derivante dalla vendita delle partecipazioni in Bugatti Rimac e nel Gruppo Rimac, nonché dell'ulteriore finanziamento degli obblighi pensionistici per un importo di 250 milioni di euro, la società prevede un margine di flusso di cassa netto Automotive compreso tra il 5,5 e il 7,5%. La previsione si basa sui seguenti dati: fatturato tra i 35 e i 36 miliardi; margine operativo di gruppo sulle vendite tra il 5,5 e il 7,5 percento; margine di flusso di cassa netto nel settore automobilistico compreso tra il 5,5 e il 7,5%; EBITDA margin del settore automobilistico tra il 15 e il 17%. La quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) si attesta tra il 24 e il 26%.



I commenti del management

"Stiamo implementando il nostro riallineamento strategico in modo coerente e a ritmo sostenuto. La nostra attenzione è rivolta al nostro core business, a una struttura dei costi competitiva e a un aumento sostenibile della nostra redditività. Con le misure già implementate, stiamo creando le condizioni per posizionare Porsche come un'azienda più forte, più focalizzata e più redditizia nel lungo termine", afferma l'amministratore delegato Michael Leiters. "Come annunciato al Capital Markets Day, nell'ambito della nostra strategia Sportwagenschmiede '35, svilupperemo sistematicamente il nostro portafoglio con nuovi prodotti emozionanti, rendendo al contempo Porsche più snella e agile. Il nostro obiettivo è chiaro: maggiore redditività e un flusso di cassa netto più solido con una minore intensità di capitale. In questo modo, poniamo le basi per un miglioramento sostenibile delle nostre performance finanziarie".



"Anche in un contesto di mercato difficile, Porsche si sta dimostrando finanziariamente solida", spiega Jochen Breckner, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile Finance e IT. "Nei primi nove mesi abbiamo conseguito un solido risultato operativo, generando al contempo un forte flusso di cassa netto. Questo, unito alla solidità del nostro bilancio, ci conferisce la forza necessaria per proseguire con coerenza sul percorso intrapreso. Confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno 2026".

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