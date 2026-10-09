Poste Italiane, Moody's conferma rating Baa2 con outlook stabile

Il giudizio dell'agenzia

(Teleborsa) - Moody's ha confermato oggi il rating di emittente a lungo termine Baa2 di Poste Italiane , il rating di emittente a breve termine Prime-2, i rating del debito senior unsecured Baa2, il rating provvisorio (P)Baa2 sul programma di titoli a medio termine senior unsecured della società e il rating Ba1 sui titoli subordinati junior (ibridi). È stato inoltre confermato a baa2 il Baseline Credit Assessment (BCA). L'outlook rimane stabile.



Le motivazioni alla base del rating

L'azione di rating fa seguito al completamento dell'offerta pubblica di acquisto di Poste su TIM , che ha portato la stessa Poste ad acquisire circa l'86% del capitale della telco. A seguito dell'acquisizione di un'ulteriore quota dell'1% sul mercato all'inizio di ottobre, la partecipazione di Poste è salita a circa l'87%. L'azione di rating riflette l'aspettativa di Moody's che l'operazione rafforzi il profilo di business di Poste grazie a una maggiore dimensione operativa, a una più ampia diversificazione dei servizi e a una maggiore esposizione internazionale, mantenendo al contempo un profilo finanziario coerente con l'attuale livello di rating.



Le ragioni alla base dell'outlook

L'outlook stabile di Poste è in linea con l'outlook stabile dei rating del governo italiano. Qualsiasi successiva modifica al rating sovrano o all'outlook dell'Italia potrebbe comportare un'azione analoga sul rating di Poste. L'outlook stabile riflette l'aspettativa di Moody's che Poste mantenga metriche creditizie coerenti con l'attuale rating, integrando con successo TIM.

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