Poste Italiane, Moody's conferma rating Baa2 con outlook stabile
Il giudizio dell'agenzia
(Teleborsa) - Moody's ha confermato oggi il rating di emittente a lungo termine Baa2 di Poste Italiane, il rating di emittente a breve termine Prime-2, i rating del debito senior unsecured Baa2, il rating provvisorio (P)Baa2 sul programma di titoli a medio termine senior unsecured della società e il rating Ba1 sui titoli subordinati junior (ibridi). È stato inoltre confermato a baa2 il Baseline Credit Assessment (BCA). L'outlook rimane stabile.
Le motivazioni alla base del rating
L'azione di rating fa seguito al completamento dell'offerta pubblica di acquisto di Poste su TIM, che ha portato la stessa Poste ad acquisire circa l'86% del capitale della telco. A seguito dell'acquisizione di un'ulteriore quota dell'1% sul mercato all'inizio di ottobre, la partecipazione di Poste è salita a circa l'87%. L'azione di rating riflette l'aspettativa di Moody's che l'operazione rafforzi il profilo di business di Poste grazie a una maggiore dimensione operativa, a una più ampia diversificazione dei servizi e a una maggiore esposizione internazionale, mantenendo al contempo un profilo finanziario coerente con l'attuale livello di rating.
Le ragioni alla base dell'outlook
L'outlook stabile di Poste è in linea con l'outlook stabile dei rating del governo italiano. Qualsiasi successiva modifica al rating sovrano o all'outlook dell'Italia potrebbe comportare un'azione analoga sul rating di Poste. L'outlook stabile riflette l'aspettativa di Moody's che Poste mantenga metriche creditizie coerenti con l'attuale rating, integrando con successo TIM.
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