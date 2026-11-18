BPER, Moody’s migliora il rating del debito subordinato a “Baa2”

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody’s ha migliorato il rating del debito subordinato di BPER Banca da “Baa3” a “Baa2“, confermandone tutti gli

altri rating.



In particolare, la conferma a baa2 del Baseline Credit Assessment (BCA) di BPER riflette la buona qualità dell’attivo, la solida redditività e patrimonializzazione, nonché il robusto profilo di raccolta e liquidità della Banca, caratterizzato da un basso rischio di rifinanziamento e un’ampia disponibilità di attività liquide di elevata qualità.



Il miglioramento del rating del debito subordinato da “Baa3” a “Baa2” riflette il maggior volume di strumenti subordinati a questa classe di debito, a seguito delle significative emissioni di strumenti Additional Tier 1 effettuate dalla Banca.

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