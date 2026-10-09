Smart Capital perfeziona acquisto del 40% di Cavalli Elettroerosioni tramite Smart4Mechanics

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha comunicato che la propria controllata Smart4Mechanicsha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Cavalli Elettroerosioni.



Fondata nel 1967 e con sede a Rovato (Brescia), Cavalli Elettroerosioni è una realtà altamente specializzata nelle lavorazioni di elettroerosione a filo, a tuffo e microforatura, oltre che nelle attività di incisione e marcatura laser e taglio a getto d'acqua. Nel 2025 Cavalli Elettroerosioni ha registrato ricavi pari a 2,2 milioni di euro e un EBITDA margin del 28%.



L'operazione rappresenta il secondo investimento realizzato da Smart4Mechanics, la piattaforma promossa da Smart Capital dedicata all'aggregazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane della meccanica di precisione, dopo l'acquisizione di Officina Ci-Esse perfezionata nel dicembre 2025.

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