Smart Capital, ulteriori impegni di sottoscrizione dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Smart Capital rende noto, con riferimento all'aumento di capitale per massimi per 5,1 milioni deliberato dal CdA il 13 novembre scorso, di aver ricevuto impegni di sottoscrizione da parte di ulteriori soci.



In particolare, Agrati Holding, titolare del 19,24% circa del capitale, si è impegnata a sottoscrivere il 5,49% per almeno circa 280mila euro, Costantini Investments (12,22% del capitale) per almeno 200mila euro, equivalente al 3,92% dell'operazione, e Reef Capital (0,6% del capitale) per 30.700 euro, corrispondente allo 0,6% dell'aumento.



Impegni che si aggiungono a quelli già annunciati ovvero da parte de il Raccolto per 2,0 milioni (39,2% dell'aumento di capitale) e alcuni soggetti terzi che si sono impegnati a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa, per complessivi circa 1,4 milioni, equivalente al 27,44% circa dell'operazione.

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