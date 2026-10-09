Stabile la Borsa di Tokyo in un'Asia perlopiù debole

(Teleborsa) - A Tokyo , il Nikkei 225 (-0,08%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, vendite diffuse su Shenzhen, che continua la giornata allo 0,70%. Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (-0,06%). In denaro Mumbai (+1,08%); sulla parità Sydney (-0,19%). La borsa di Seul è rimasta chiusa per festività.



Calano i prezzi del petrolio dopo le parole parzialmente rassicuranti del presidente degli Stati Uniti: Trump giovedì ha dichiarato che non gli Usa non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di mid-term del 3 novembre. Dichiarazione che smentisce le affermazioni del giorno precedente in base alle quali il numero uno della casa bianca ha detto che la sua amministrazione stava valutando nuovi attacchi contro l'Iran prima del voto.



Controllato progresso per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia in salita dello 0,45%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato +0,2%. Piccolo spunto rialzista per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 3,02%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,7%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Venerdì 09/10/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)



Martedì 13/10/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)



Mercoledì 14/10/2026

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%)

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,8%)



Giovedì 15/10/2026

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. -3,7%)

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -0,2%).

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