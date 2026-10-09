TRex Bio, biotech sostenuta da Eli Lilly, raccoglie oltre 110 milioni di dollari con l'IPO negli USA

(Teleborsa) - TRex Bio, una società di biotecnologie in fase iniziale focalizzata su malattie autoimmuni e infiammatorie, ha raccolto 116,7 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, fissando il prezzo al limite inferiore della forchetta prevista.



La società ha venduto circa 8,3 milioni di azioni a 14 dollari l'una, secondo quanto comunicato giovedì. In precedenza, la biotech aveva proposto un prezzo compreso tra i 14 e i 16 dollari per azione. Al prezzo dell'IPO, TRex Bio raggiunge una capitalizzazione di mercato di 384 milioni di dollari. L'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Nasdaq Global Select Market, con il simbolo TRXB, è previsto per venerdì.



Tra gli investitori della società figurano Eli Lilly , SV Health Investors, Pfizer Ventures, Johnson & Johnson Innovation, Janus Henderson Investors, Alexandria Venture Investments, Delos Capital e Polaris Partners. Eli Lilly aveva manifestato interesse all'acquisto di azioni durante l'IPO, pur non prevedendo che la propria quota superasse il 19,9%.



La società intende utilizzare i proventi dell'offerta per portare avanti lo sviluppo del suo principale candidato farmaco, TRB-061, attualmente oggetto di studi preliminari su pazienti affetti da dermatite atopica da moderata a grave. Secondo il prospetto informativo, l'azienda prevede di ottenere i primi risultati (topline data) sulla terapia sperimentale a metà del prossimo anno. La biotech pianifica inoltre di avviare una sperimentazione di Fase 1 nella prima metà del 2027 per TRB-071, il farmaco sperimentale destinato al trattamento delle malattie infiammatorie intestinali.



(Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

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