La svizzera Windward Bio punta a una valutazione di 1 miliardo di dollari con l'IPO negli Usa

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica svizzera Windward Bio Group punta a una valutazione fino a 1 miliardo di dollari in occasione della sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.



Windward Bio, con sede a Basilea, mira a raccogliere fino a 185,3 milioni di dollari tramite l'IPO negli Stati Uniti, offrendo circa 10,3 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 16 e 18 dollari, come reso noto lunedì.



Windward che si quoterà al Nasdaq con il ticker WWB, ha raccolto 310 milioni di dollari in capitale di rischio da Novo Holdings e da altri investitori del settore sanitario, tra cui OrbiMed, Blue Owl e RTW Investments. La francese Sanofi ha concordato l'acquisto di azioni e warrant pre-finanziati per un valore di 50 milioni di dollari, nell'ambito di un collocamento privato.



L'azienda sta sviluppando farmaci basati su anticorpi destinati a pazienti affetti da gravi patologie respiratorie e dermatologiche, tra cui asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva e dermatite atopica.



L'IPO di Windward si colloca in un trend positivo per le IPO nel settore biotech. Il settore sanitario, considerato un comparto difensivo, ha rappresentato il pilastro della stagione autunnale delle IPO, in una fase in cui l'instabilità dei mercati e l'aumento dei costi di finanziamento stanno frenando le operazioni in altri settori.









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