Wall Street contrastata con petrolio in rialzo e correzione AI

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso gli scambi contrastata, in scia alla risalita del prezzo del greggio e per i timori di nuovi interventi della Fed, a seguito dei dati macro usciti in giornata (sussidi). Ad appesantire i listini americani sono stati i titoli tecnologici, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale.



A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 51.232 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l' S&P-500 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.765 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,39%); come pure, variazioni negative per l' S&P 100 (-0,72%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,92%), beni di consumo per l'ufficio (+2,12%) e finanziario (+0,91%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,78%), beni di consumo secondari (-0,47%) e sanitario (-0,41%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Home Depot (+3,39%), Chevron (+3,12%), IBM (+2,77%) e Travelers Company (+2,68%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia , che ha archiviato la seduta a -2,90%.



Amazon scende del 2,25%.



Calo deciso per Caterpillar , che segna un -2,17%.



Sotto pressione Cisco Systems , con un forte ribasso del 2,13%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, PepsiCo (+4,66%), Diamondback Energy (+3,96%), Adobe Systems (+3,52%) e Old Dominion Freight Line (+3,44%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Astera Labs , che ha terminato le contrattazioni a -9,25%.



Pessima performance per CoreWeave , che registra un ribasso del 7,77%.



Sessione nera per Nebius Group , che lascia sul tappeto una perdita del 7,34%.



In perdita ARM Holdings , che scende del 6,48%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Venerdì 09/10/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,1 punti; preced. 48,1 punti)



Martedì 13/10/2026

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 3,98 Mln unità)



Mercoledì 14/10/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,4%)



Giovedì 15/10/2026

14:30 USA: PhillyFed (preced. 37,8 punti)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%).

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